Из-за непогоды жители Куюков добираются до Казани почти за два часа

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

На выезде из деревни Куюки Пестречинского района Татарстана в Казань образовалась огромная пробка длиной почти в 7 км. Для преодоления этой дистанции местным жителям приходится тратить около двух часов, сообщает корреспондент «Реального времени».

Причиной затора стала как непогода, так и авария, которая парализовала движение в сторону улицы Кул Гали. ДТП произошло возле дома №33 по улице Центральной.

В то же время жители Куюков жалуются на нечищеные дороги. По их словам, грейдеры работают по найму.



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