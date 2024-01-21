Из-за непогоды жители Куюков добираются до Казани почти за два часа
На выезде из деревни Куюки Пестречинского района Татарстана в Казань образовалась огромная пробка длиной почти в 7 км. Для преодоления этой дистанции местным жителям приходится тратить около двух часов, сообщает корреспондент «Реального времени».
Причиной затора стала как непогода, так и авария, которая парализовала движение в сторону улицы Кул Гали. ДТП произошло возле дома №33 по улице Центральной.
В то же время жители Куюков жалуются на нечищеные дороги. По их словам, грейдеры работают по найму.
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Но и тротуары засыпаны снегом.
В такую погоду надо сидеть дома и читать А С.Пушкина, Г.Тукая и других классиков.
Жене и детям.
Или чистить снег вокруг дома.