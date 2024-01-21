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Происшествия

Из-за непогоды жители Куюков добираются до Казани почти за два часа

13:51, 21.01.2024 1
Из-за непогоды жители Куюков добираются до Казани почти за два часа
Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

На выезде из деревни Куюки Пестречинского района Татарстана в Казань образовалась огромная пробка длиной почти в 7 км. Для преодоления этой дистанции местным жителям приходится тратить около двух часов, сообщает корреспондент «Реального времени».

Причиной затора стала как непогода, так и авария, которая парализовала движение в сторону улицы Кул Гали. ДТП произошло возле дома №33 по улице Центральной.

В то же время жители Куюков жалуются на нечищеные дороги. По их словам, грейдеры работают по найму.

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Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:56
    Пешком быстрее.
    Но и тротуары засыпаны снегом.
    В такую погоду надо сидеть дома и читать А С.Пушкина, Г.Тукая и других классиков.
    Жене и детям.
    Или чистить снег вокруг дома.
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