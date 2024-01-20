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В России ежегодно планируют вводить не менее 100 миллионов квадратных метров жилья

15:28, 20.01.2024

В России планируется обеспечивать ежегодный ввод в эксплуатацию не менее 100 миллионов квадратных метров жилой недвижимости, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

Вице-премьер считает, что такой план ввода жилья — «сложная, но важная задача».

Он напомнил, что в 2023 году в России тоже ввели 110 миллионов квадратных метров жилья, что стало рекордным показателем. Он поздравил всех участников строительной отрасли с таким успехом.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьНедвижимость
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