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В Татарстане на трассе М-7 «Волга» разрешили движение для легковых автомобилей

14:59, 20.01.2024

На трассе М-7 «Волга» в Татарстане сняли временные ограничения для легкового транспорта, информирует ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ограничения были введены из-за неблагоприятных погодных условий в 10.20 мск 19 января и действовали до 13.40 мск 20 января.

На трассе все еще сохраняются ограничения на движение грузовых транспортных средств и междугородних автобусов.

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Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесТранспортАвто Татарстан
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