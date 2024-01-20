В Татарстане на трассе М-7 «Волга» разрешили движение для легковых автомобилей
На трассе М-7 «Волга» в Татарстане сняли временные ограничения для легкового транспорта, информирует ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Ограничения были введены из-за неблагоприятных погодных условий в 10.20 мск 19 января и действовали до 13.40 мск 20 января.
На трассе все еще сохраняются ограничения на движение грузовых транспортных средств и междугородних автобусов.
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