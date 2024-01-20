Движение на федеральных трассах Ульяновской области открыли для грузовиков

С 11 часов утра 20 января 2024 года были сняты временные ограничения на движение грузового транспорта на федеральных дорогах в Ульяновской области, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Ранее, в 6 часов утра (мск), ограничили движение из-за неблагоприятных погодных условий. На данный момент ограничения на движение междугородних автобусов все еще сохраняются.

Меры были приняты для обеспечения безопасности на дорогах и поддержания бесперебойного движения.



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Маргарита Головатенко