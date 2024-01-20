Михаил Мишустин поздравил Минтимера Шаймиева с днем рождения

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил первого президента Татарстана, ныне государственного советника республики Минтимера Шаймиева с 87-летием.



— Уважаемый Минтимер Шарипович! Примите мои искренние поздравления с днем рождения. Вы — один из самых ярких современных политических деятелей, человек неординарный и многогранный. Ваш вклад в развитие Республики Татарстан трудно переоценить. Точное стратегическое видение, уникальный опыт, мудрость, выдержка и решительность помогают Вам сегодня делать все необходимое для процветание родной республики. Большая благотворительная деятельность, постоянная забота о благополучии людей вызывают глубокое уважение жителей Татарстана, — сказано в тексте поздравительного письма.

Михаил Мишустин пожелал Минтимеру Шаймиеву удачи, здоровья, счастья и всего наилучшего.

Минтимер Шаймиев продолжает активно участвовать в жизни Татарстана. Он курирует развитие полилингвальных образовательных комплексов в регионе и помогает в работе Республиканскому фонду возрождения исторических памятников. Благодаря поддержке Минтимера Шаймиева, древние города Болгар и Свияжск были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также под его руководством был воссоздан собор Казанской иконы Божией Матери в Казани.

За свои заслуги перед республикой и страной в целом Минтимер Шаймиев был удостоен звания Героя труда России и стал первым обладателем медали к 100-летию ТАССР.

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Марагита Головатенко