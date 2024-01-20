Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев отмечает день рождения

Сегодня день рождения отмечает выдающийся государственный деятель и ветеран политической арены Татарстана, первый президент республики и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.



Минтимер Шаймиев продолжает активно участвовать в жизни Татарстана. Он прошел путь от инженера в Муслюмовском районе до лидера российского региона. Под его руководством республика преодолела трудности 90-х годов.

Он курирует развитие полилингвальных образовательных комплексов в регионе и помогает в работе Республиканскому фонду возрождения исторических памятников.

Благодаря поддержке Минтимера Шаймиева, древние города Болгар и Свияжск были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также под его руководством был воссоздан собор Казанской иконы Божией Матери в Казани.

За свои заслуги перед республикой и страной в целом Минтимер Шаймиев был удостоен звания Героя труда России и стал первым обладателем медали к 100-летию ТАССР.



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Маргарита Головатенко