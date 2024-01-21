Студент колледжа из Челнов угнал машину тети и украл iPhone — получил год условно

В Набережных Челнах осудили 17-летнего студента колледжа, который украл iPhone и угнал автомобиль родственницы, сообщает Chelny-biz.ru.

В августе прошлого года он пришел в квартиру своей бабушки, где была и его тетя на автомобиле Volkswagen Passat. Он украл у одного из гостей новый iPhone последней модели, а затем и ключи от машины тети. Юноша угнал автомобиль и успел сдать смартфон в скупку. Однако вскоре он попал в аварию.

Свою вину молодой человек признал и раскаялся. Суд приговорил его к одному году условного наказания.



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Маргарита Головатенко