После гибели двоих детей на пожаре в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по фату пожара в частном доме на улице Гужевой в Нижнем Новгороде, в котором 16 января погибли двое детей четырех и двух лет.



Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Айрату Ахметшину представить детальный доклад о расследовании.

Следователи изучают все обстоятельства трагедии, чтобы установить причины и детали произошедшего.

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Маргарита Головатенко