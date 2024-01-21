«КАМАЗ-мастер»: гонщики надеются на скорое возвращение на «Дакар»

Пилот российской команды-участницы ралли-рейдов «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников выразил надежду на скорое возвращение команды на престижное состязание «Дакар». Об этом он заявил на выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ в Москве, сообщает ТАСС.

Сотников подчеркнул, что участие в «Дакаре» является желанным вызовом для команды, поэтому «КАМАЗ-мастер» с нетерпением ждет возможности снова выступить на этом соревновании.

Вместо «Дакара» в этом году команда примет участие в ралли «Шелковый путь». Эта гонка не уступает «Дакару» по сложности и протяженности маршрута и предоставляет команде отличную возможность поддерживать свою форму и мастерство.



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Маргарита Головатенко