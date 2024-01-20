Рост отпускных цен на сыр в России составил 0,2% в январе 2024 года

Отпускные цены на сыр в России показали минимальный рост в 0,2%, по сравнению с прошлым годом. Об этом «Газете.ru» сообщили в Минсельхозе РФ ко Всемирному дню любителей сыра, который отмечается 20 января.

При этом потребительские цены на сыр выросли незначительно меньше темпов инфляции — на 2,8%.



Такой минимальной динамике цен на молочные продукты способствовало снижение стоимости сырья — сырое молоко у производителей подешевело на 1,2%. В результате производство сыров в России за 11 месяцев 2023 года выросло на 15,8%, по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Ключевым импортером сыра в Россию является Белоруссия. В 2024 году Минсельхоз ожидает стабильную ситуацию на рынке сыров и исключает риски возникновения дефицита этого продукта.



Сильнее всего в 2023 году году в России подорожали яйца (+61,4%), помидоры (+51,1%) и груши (+48,3%). В топ-5 также вошли виноград (+48,2%) и бананы (+46,9%). Существенно возросла стоимость чеснока (+46,36%) и апельсинов (+33,99%).

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