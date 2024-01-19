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Стало известно, какие товары сильнее всего подорожали в России в 2023 году

09:20, 19.01.2024

Сильнее всего в прошедшем году в России подорожали яйца, помидоры и груши. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Цены на яйца выросли на яйца выросли на 61,4%, на помидоры — на 51,1%, на груши — на 48,3%. Кроме того, в топ-5 наиболее подорожавших товаров вошли виноград (+48,2%) и бананы (+46,9%). Существенно возросла стоимость чеснока (+46,36%) и апельсинов (+33,99%).

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Галия Гарифуллина
Экономика Татарстан
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