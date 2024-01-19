ЦБ: с 21 января меняются правила расчета полной стоимости кредита

С 21 января изменятся правила расчета полной стоимости кредита (ПСК). Теперь в расчет будут входить все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит либо выдаст, но на иных условиях.



Для кредитных карт диапазон ПСК должен раскрываться — минимальное значение будет показывать стоимость, когда карта используется в безналичном формате, а максимальное — стоимость при снятии наличных.

Обе ставки рассчитают исходя из предположения, что заемщик сразу использует весь лимит по карте и станет гасить задолженность в течение всего срока кредита. Рассчитывается, что заемщик таким образом сможет понять, какими могут быть его расходы при разных сценариях использования карты.

Банки при выдаче кредита будут рассчитывать ПСК, включая дополнительные платежи.

Кредиторы будут обязаны информировать заемщиков об услугах, которые они приобрели вместе с кредитом, и уведомлять о праве отказа от этих услуг в течение 30 дней. Ранее уведомление должно было осуществляться в течение 14 дней).

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Маргарита Головатенко