В Татарстане сотрудники МЧС России спасли женщину на трассе М-12
Пожарные МЧС России спасли женщину на трассе М-12 в Татарстане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Микроавтобус застрял в сугробе на трассе М-12 в Кайбицком районе Татарстана. За помощью обратился водитель авто.
Пожарные МЧС России на снегоходе преодолели снежную целину и перевезли женщину на пункт обогрева. Медпомощь ей не потребовалась.
Мужчина пожелал остаться в своем авто.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым