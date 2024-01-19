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В Татарстане сотрудники МЧС России спасли женщину на трассе М-12

20:16, 19.01.2024

Пожарные МЧС России спасли женщину на трассе М-12 в Татарстане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Микроавтобус застрял в сугробе на трассе М-12 в Кайбицком районе Татарстана. За помощью обратился водитель авто.

Пожарные МЧС России на снегоходе преодолели снежную целину и перевезли женщину на пункт обогрева. Медпомощь ей не потребовалась.

Мужчина пожелал остаться в своем авто.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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