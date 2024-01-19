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Рустам Минниханов: «За последние три года мы обеспечили оптическим интернетом 300 тысяч домохозяйств

17:41, 19.01.2024

Более 75% сельского населения Татарстана обеспечены оптическим интернетом. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов.

— За последние три года мы обеспечили оптическим интернетом 300 тысяч домохозяйств в пригородах и сельских населенных пунктах республики, — сказал он на коллегии Минцифры Татарстана.

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ОбществоВласть Татарстан
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