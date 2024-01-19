Рустам Минниханов: «За последние три года мы обеспечили оптическим интернетом 300 тысяч домохозяйств
Более 75% сельского населения Татарстана обеспечены оптическим интернетом. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов.
— За последние три года мы обеспечили оптическим интернетом 300 тысяч домохозяйств в пригородах и сельских населенных пунктах республики, — сказал он на коллегии Минцифры Татарстана.
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