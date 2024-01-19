Татарстанским учителям выдали 36 тысяч ноутбуков в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Учителям в Татарстане выдали 36 тысяч ноутбуков в 2023 году. Техникой обеспечены все педагоги в регионе, озвучили статистику на коллегии Минцифры республики.

— Информационные технологии пришли в школы. Это очень удобно. Есть журналы для учителя, есть приложение «Я школьник» для ребенка, в котором он может посмотреть оценки, отследить их и посмотреть рейтинг в классе, — поделилась впечатлениями учитель русского языка и литературы Галина.

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин напомнил, что республика и Москва договорились о сотрудничестве в области электронного образования.

— Бумажная рутина учителей уйдет в прошлое. Дети и родители получат богатую библиотеку с 2 млн материалов. Станет удобнее личный кабинет родителей. В переходный период необходимо принять все необходимые меры и проводить разъяснительную работу с учителями и родителями, — заключил министр.

С начала этого года школы республики перешли на обновленную систему ГЭС «Электронное образование РТ» на базе Московской электронной школы МЭШ.

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