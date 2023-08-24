Айрат Хайруллин: «У татарстанских школ появится гораздо больше эффективных инструментов»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин считает, что внедрение сервисов «Московской электронной школы» в учебных заведениях региона «повысит общую удовлетворенность и освободит время для живого взаимодействия с учащимися». Такое мнение он выразил в своем telegram-канале.

— После обновления системы у татарстанских школ появится гораздо больше эффективных инструментов и функций для работы и организации учебного процесса. Это: единый доступ к федеральным учебным материалам и контенту (2 млн материалов), полностью обновленный электронный журнал, автоматизация процессов подготовки отчетности и учебных планов, удобные мобильные решения для учителей и многое другое, — написал Хайруллин.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Этим вечером раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит внедрить информационные технологии в сферу образования. Речь идет о сервисах «Московской электронной школы» (МЭШ), которые появятся в школах республики.



Проект «Московская электронная школа» позволяет не зависеть в программном обеспечении от зарубежных поставщиков, считает министр просвещения России Сергей Кравцов. Например, с помощью МЭШ ученики и родители могут просматривать оценки в электронном дневнике, отслеживать расписание, мониторить домашние задания, а также добавлять достижения в цифровое портфолио и так далее.

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Айрат Назипов