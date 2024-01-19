Пробки в Казани достигают 8 баллов
Днем в пятницу, 19 января, в Казани наблюдаются 8-балльные пробки. К 18 часам они могут достигнуть 10 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».
Особенно затруднено движение на Мамадышском тракте, проспекте Ямашева, ул. Чистопольской, Сибирском тракте, Халитова, Журналистов, 8 Марта, Зур Урам.
Сильные пробки наблюдаются также на ул. Г. Тукая, Ташаяк, Профсоюзной, Саид Галеева, Г. Камала, Татарстана, Зайцева, Островского, Чернышевского. Кроме того, красным на карте окрашены ул. Достоевского, Пугачевская, А. Еники, Товарищеская, Вишневского, Академика Арбузова.
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