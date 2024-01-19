В 2024 году в Казани будут заменены 156 лифтов в 57 домах

В этом году в Казани заменят 156 лифтов в 57 домах. А в 2025-м в городе увеличится число многоквартирных домов, где потребуется замена лифтов, сообщает пресс-служба мэрии.

В следующем году истекает срок эксплуатации оборудования в микрорайоне Азино-1, потребуется заменить 284 лифта на 89 объектах. На проведение работ потребуется 866 миллионов рублей, рассказал на отчетном совещании по итогам работы за год председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Василий Лысачкин.

Про его словам, в 2023 году в Казани был проведен капитальный ремонт 207 домов на общую сумму 2,7 миллиарда рублей, включая замену 152 лифтов в 54 домах.



Помимо установки новых лифтов, в ходе капитального ремонта проводятся работы на фасадах, крышах и инженерных системах. Общая сумма, которую в течение трех лет планируется потратить на ремонт 554 домов в столице Татарстана, составляет более семи миллиардов рублей.

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Галия Гарифуллина