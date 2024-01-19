Татарстан тонет в снегу: перекрытые трассы, задержанные поставки, кратный рост цен на такси

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мощный снегопад снова атаковал Татарстан. На этот раз беспрецедентная непогода будет держаться в республике как минимум до воскресенья. А пока здесь перекрывают трассы, задерживают пассажирские рейсы. Как регион переживает неделю снежного коллапса — в обзоре «Реального времени».

«Перестройка начнется в воскресенье»

Гидрометцентр Татарстана заблаговременно объявил штормовое предупреждение из-за метели с сильным ветром. Сегодня до 21.00 по московскому времени на территории республики и в ее столице ожидается метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее. В столицу региона снегопад может принести до 47 миллиметров осадков — 104% от месячной нормы всего за 3 дня.

Как рассказал «Реальному времени» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, такая погода продержится до полудня воскресенья.

— С воскресенья поменяется синоптическая ситуация: сменятся потоки и вырастет атмосферное давление. Нас ждет похолодание. Стоит отметить, что перестройка процесса начнется с воскресенья после обеда уже. Совокупно выпадет больше 20 мм осадков за ближайшие два дня. У нас за последние сутки на метеостанции выпало 11 мм за последние сутки. Это 25% месячной нормы, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Но расслабляться не стоит. Непогода может прийти в республику и позже, говорит собеседник.

— В январе были то волны тепла, то волны холода. К нам или затекал воздух с Севера, или был выход южного циклона. То есть преобладали процессы с Севера на Юг и наоборот, а в норме должен преобладать западный перенос, и сейчас он восстановился. Поэтому к нам пришел обширный Атлантический циклон, очевидно, что за ним последуют барические образования. Раз пять в семь дней у нас меняется преобладающее барическое образование, — добавил он.

Эксперт рассказал, что подобные снегопады могут вновь прийти в регион. В частности, обильные осадки и температура выше климатической нормы ожидаются в феврале.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Подобная ситуация для республики уже не нова, говорит эксперт. Говорить о каких-либо рекордах не приходится:

— История знает случаи, когда выпадало и по 30 мм за сутки. Этот месяц, конечно, яркий, но не рекордный, — подытожил эксперт.

Трассы в Татарстане перекрыты для крупномеров

С ухудшением погодных условий в Татарстане и других регионах страны по традиции закрыли федеральные трассы. В некоторых случаях только для автобусов и грузовиков. С 5 часов утра проезд для них ограничен на следующих участках дорог:

Р-239, подъезд к аэропорту Казань с 0 по км 6,4 км (протяженностью 6,4 км);

Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном с 10 по 399 км (протяженность 389 км);

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск с 0 по 136 км (протяженность 136 км);

А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск с 95 по 126 км (протяженность 31 км);

А-151 Цивильск — Ульяновск с 122 — по 136 км (протяженность 14 км).

realnoevremya.ru/Сергей Кощеев

А на трассе М-7 движение закрыли для всех автомобилей. Хотя изначально на участке Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа с 573 км по 1169 км перекрывали движение только для грузовиков и автобусов. Такая же ситуация и с М-12. Об этом «Автодор» предупреждал еще накануне, попросив автомобилистов воздержаться от поездок:

— По решению ГИБДД Татарстана, из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге, которая сопровождается сильным боковым ветром, временно ограничено движение по М-12 «Восток» на территории республики для всех видов транспорта, — сказано в сообщении.

Как говорят водители-экспедиторы, они снова остались без работы. Грузовики с продовольственными товарами не могут добраться из других регионов России в Татарстан. По этой причине магазины опять недосчитаются продуктов.

— Фуры не то что не едут, они не могут выехать из города, где грузились, так как трасса для грузовиков закрыта. Соответственно, товар не придет на склады, а далее в магазины, многие граждане жалуются на пустые полки. Вины водителей нет, погодные условия дают о себе знать, — рассказал «Реальному времени» один из водителей.

скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

Улицы Казани на сервисе «Яндекс.Карты» снова окрасились в красный цвет — город сковали 9-балльные пробки. Даже после утреннего час-пика обстановка на дорогах улучшилась несильно. В городе многочисленные аварии, при этом многие казанцы опоздали на работу.

Шквал ДТП, задержки рейсов

— На 11 часов 30 минут в дежурное отделение полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Казани уже поступило 95 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Весь личный состав Госавтоинспекции города Казани в связи с погодными условиями вышел на дороги и улицы города оказывать содействие участникам дорожного движения, дорожным службам и по ограничению движения в рамках плана «Буран», — прокомментировали ситуацию в ГИБДД.

Международной аэропорт Казань продолжает работу в условиях видимости до 450 метров. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе воздушной гавани, командиры экипажей принимают решение о выполнении посадки самостоятельно, исходя из фактических метеоусловий.

— С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и аэропорта в соответствии с ФАП-82 (Федеральные авиационные правила) — предоставляются напитки и питание. Пассажирам с детьми предоставляются услуги комнаты матери и ребенка. В аэропорту находятся работники транспортной прокуратуры, — объяснил руководитель пресс-службы воздушной гавани Адель Гатауллин.

По данным онлайн-табло, самолеты из Казани вылетят с задержками в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи.

скриншот realnoevremya.ru из kazan.aero

Как говорят в казанской мэрии, дорожные службы еще до наступления непогоды провели работу по подготовке сил и средств для беспрепятственного движения автотранспорта. После снежной среды в столице республики наняли дополнительную специализированную технику и дорожных рабочих. Кроме того, коммунальные службы скорректировали маршруты уборки, подготовили места складирования и утилизации снега.

— Дорожные службы работают в усиленном режиме. За ночную и дневную смены на уборке дорог задействовали 1 062 единиц спецтехники. Предстоящей ночью на дороги выйдет более 600 единиц техники, — сообщили в исполкоме.

Дорожники занимаются уборкой снега, его вывозом и обработкой дорог. Разметание проводится без остановки: после завершения маршрута техника идет на следующий круг, и так до окончания смены. Уборка дорог ведется в круглосуточном режиме, подытожили в мэрии.

Цены на такси взлетели в разы

С приходом метели ожидаемо взлетели цены на такси. В утренние часы поездка была особенно дорогой.

Например, доехать от «Горки-Парка» до парка Горького стоило в среднем 900 рублей с тарифом «комфорт». Тариф «эконом» был чуть дешевле, но такси в таком случае приезжает минут за 20.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Преодолеть 3 км пути в центральной части города стоило от 550 до 850 рублей. Сейчас цены за это же расстояние упали в среднем почти на 200 рублей.

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Айрат Назипов