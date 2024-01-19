В Казани на остановке Камала автобус застрял в снегу

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Автобус №10А застрял в снежной каше на остановке Галиаскара Камала. Он не может сдвинуться с места уже 15 минут, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Пассажиров пересадили на следующий подъехавший автобус, который следует по этому маршруту.

Напомним, сегодня мощный снегопад снова атаковал Татарстан. На этот раз беспрецедентная непогода будет держаться в республике как минимум до воскресенья. А пока здесь перекрывают трассы, задерживают пассажирские рейсы. Как регион переживает неделю снежного коллапса — в обзоре «Реального времени».

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Галия Гарифуллина