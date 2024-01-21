Главное о коронавирусе за неделю: в Татарстане меньше заразившихся, в России заболеваемость идет на спад
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае прошлого года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 15 по 21 января 2024 года. Так, в республике снизилось количество заболевших, заболеваемость в России идет на спад, а в Японии поймали махинаторов с ПЦР-тестами.
В Татарстане меньше тысячи заболевших
- В Татарстане с 8 по 14 января коронавирус обнаружили у 961 жителя республики. На прошлой неделе число заразившихся составило 1 149.
- За предыдущие семь дней госпитализированы были 111 заболевших коронавирусом, выздоровели — 1 125 человек. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 216 790 татарстанцев.
- Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане умерли от коронавируса 2 010 жителей республики.
В России пройден пик заболеваемости
- В России за неделю с 8 по 14 января выявлено 26 993 случая коронавируса. На прошлой неделе COVID-19 был зафиксирован у 25 922 человек.
- В период с 8 по 14 января госпитализированы были 3 746 заболевших. Показатель заболеваемости вырос в сравнении с предыдущей неделей на 12,6%.
- Выздоровели 39 743 человека. Всего от COVID-19 вылечились 23 238 411 человек.
- За неделю умерли 150 россиян. Почти за три года коронавирус унес жизни 401 693 жителей страны.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в настоящее время пройден, поэтому необходимости в массовой вакцинации нет.
- В Волгоградской области заболеваемость внебольничными пневмониями за последнюю неделю увеличилась на 94%. На второй календарной неделе 2024 года в регионе наблюдается рост числа обращений граждан с респираторными симптомами в медучреждения региона. Их количество выросло на 42% по сравнению с предыдущей неделей.
- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 выросла более чем в два раза за неделю в Новгородской области. По результатам лабораторных исследований преобладают вирусы гриппа — 83,3%, COVID-19 составил 14,8% и 2% — возбудители ОРВИ, это вирусы парагриппа, аденовирус, риновирус, метапневмовирус.
- Карантин введен в 30 школах и восьми детских садах Курганской области из-за роста заболеваемости ОРВИ. Из них полностью закрыты четыре школы и два детсада. В остальных ограничения посещаемости введены частично.
Китайцев упрекнули в том, что они выявили COVID-19 за две недели до передачи информации ВОЗ
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что страны с низкими доходами на душу населения не получили в достаточном количестве медицинские средства и материалы для борьбы с COVID-19 в разгар пандемии из-за проявленного богатыми государствами «узкого национализма и накопительства». По его словам, «это касается не только вакцин против COVID», но и других «вакцин и технологий здравоохранения».
- Газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы Министерства здравоохранения и социальных служб США сообщила, что китайские исследователи выявили почти полную структуру вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, за две недели до того, как Пекин официально рассказал о нем.
- По информации издания, 28 декабря 2019 года китайские ученые загрузили почти полную последовательность структуры SARS-CoV-2 в американскую базу данных. Пекин называл тогда вспышку заболевания в Ухане «неизвестной пневмонией». Китай поделился структурой вируса со Всемирной организацией здравоохранения только 11 января 2020 года.
- Полиция Японии задержала шесть человек за мошенничество с ПЦР-тестами на коронавирус на сумму 60 млн иен (около $405 тыс.). По данным следствия, компания Icheck, руководство которой было задержано, предлагала частным лицам инвестировать в их бизнес, связанный с ПЦР-тестами на коронавирус. Они объясняли, что с помощью собранных средств можно закупить наборы для тестирования и получить прибыль благодаря государственным субсидиям. Подозреваемые обещали инвесторам прибыль в размере 8% в месяц.
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