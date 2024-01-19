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Появился сервис по переводу YouTube на татарский язык

12:39, 19.01.2024

Сервис Tatar speech создал плагин, который позволяет переводить YouTube на татарский язык. Сейчас он находится в открытом доступе.

Помимо этого, сервис позволяет распознавать татарскую речь, синтезировать ее, а также осуществлять аудиопереводы.

Напомним, недавно «Реальное время» сообщало, что Институт прикладной семиотики Академии наук РТ запускает пробный сервис субтитрования видео на русском языке с переводом на татарский. Как можно воспользоваться новой возможностью и какие еще разработки будут запущены, рассказал директор института Ринат Гильмуллин.

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Галия Гарифуллина
Общество
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