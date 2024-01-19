Мероприятие на Черном озере перенесли из-за погодных условий

Вечер быстрых знакомств, который должен был пройти сегодня в 18.30, перенесли из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции парков и скверов Казани.

Кроме того, из-за сильного снега каток и пункт проката будут закрыты для посетителей.

Напомним, вчера Гидрометцентр Татарстана вновь объявил штормовое предупреждение из-за предстоящей метели с сильным ветром. Согласно прогнозу синоптиков, 19 января с 01.00 до 21.00 на территории республики и в ее столице ожидается метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

При этом прогнозируется сильный южный ветер от 15 до 20 м/с, местами с порывами до 25 м/с. Вместе с этим ожидается мокрый снег, на дорогах могут образоваться снежные заносы и гололедица.



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Галия Гарифуллина