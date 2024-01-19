В Роскосмосе рассказали, когда будет запущен «Союз МС-25»
В госкорпорации рассказали, что пилотируемый корабль отправится на МКС 21 марта.
— Госкорпорация «Роскосмос» представляет эмблему экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-25», запуск которого к Международной космической станции планируется на 21 марта 2024 года, — сказано в сообщении.
В экипаж войдут космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, участница космического полета из Беларуси Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.
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