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В Роскосмосе рассказали, когда будет запущен «Союз МС-25»

09:43, 19.01.2024

В госкорпорации рассказали, что пилотируемый корабль отправится на МКС 21 марта.

— Госкорпорация «Роскосмос» представляет эмблему экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-25», запуск которого к Международной космической станции планируется на 21 марта 2024 года, — сказано в сообщении.

В экипаж войдут космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, участница космического полета из Беларуси Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

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Галия Гарифуллина
Общество
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