Инфляция в Японии в 2023 году составила 3,1%, став рекордной за 41 год

Согласно статистическим данным, опубликованным Министерством по административным делам и коммуникациям Японии, базовая потребительская инфляция в стране по итогам 2023 года составила рекордные 3,1%.

Это самый высокий показатель за последние 41 год.

В 2022 году инфляция в Японии составляла 2,3%. Однако ключевой показатель, отражающий рост цен, не учитывает цены на скоропортящиеся продукты, которые подвержены сильным колебаниям. С учетом этих товаров, общая инфляция в 2023 году достигла 3,2%, а без учета скоропортящихся продуктов и топлива — 4%.

Основными причинами роста цен в Японии являются повышение стоимости энергоносителей и продовольствия, а также ослабление национальной валюты — иены.

Это связано с мягкой денежной политикой Банка Японии, который сохраняет учетную ставку на отрицательном уровне для достижения целевой инфляции в 2%. Из-за разницы в учетных ставках с другими странами инвестиции в долларовые активы становятся более выгодными, что приводит к ослаблению иены.



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