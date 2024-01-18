«Нефтехимик» победил «Динамо» и прервал победную серию москвичей

Нижнекамский «Нефтехимик» на матче Фонбет Чемпионата КХЛ в гостях обыграл московское «Динамо». Эта победа прервала пятиматчевую серию побед «бело-голубых», игра завершилась счетом 2:1.



Точными бросками отличились Никита Сетдиков и Дмитрий Соколов, уверенную игру продемонстрировал Филипп Долганов.

Последний раз «Нефтехимик» выигрывал у «Динамо» в основное время в 2019 году. Эта победа стала важным шагом для нижнекамцев, которые закрепились на восьмом месте Восточной конференции, опередив «Сибирь» и «Амур» в борьбе за выход в плей-офф.

Для «Динамо», которое занимало второе место на Западе, эта неудача стала первой в 2024 году.



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Маргарита Головатенко