«Ак Барс» уверенно обыграл «Ладу» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал уверенную победу над тольяттинской «Ладой» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда.



Дублем в матче отметился нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий, также по шайбе забросили Никита Дыняк, Артем Лукоянов и Митчелл Миллер. Голевые передачи в свой актив записали Вадим Шипачев (три передачи) и другие игроки казанской команды. Единственную шайбу гостей забил Алексей Волгин.

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников отметил отличную игру своего партнера Вадима Шипачева, который не только отметился голевыми передачами, но и помогал команде в обороне.

После этой победы «Ак Барс» продолжает удерживать шестое место на Восточной конференции КХЛ, в то время как «Лада» остается на пятой позиции.

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Маргарита Головатенко