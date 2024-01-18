Частота угонов автомобилей в России снизилась вдвое в 2023 году

Число обращений по причине угона автомобилей в России снизилось вдвое в 2023 году, по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщают эксперты Группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI).

Статистика МВД показывает снижение числа угонов на 22,9% в 2023 году.

Можно говорить и о том, что тренд падения числа угонов наблюдается еще с 2021 года, когда их количество снизилось на 8,4%. Согласно аналитике экспертов, частота угонов и краж автотранспорта в России за прошлый год снизилась, по сравнению с 2022 годом, с 0,04 до 0,02%.

Особенно резкое падение числа случаев угонов можно наблюдать в июле, а пик активности угонщиков пришелся на сентябрь и октябрь 2023 года. Как уточняется, наиболее часто фиксировались случаи угонов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В Казани, например, чаще всего угоняют корейские и немецкие автомобили.

Наибольшее внимание угонщиков привлекали автомобили марок Hyundai, Kia и Mercedes-Benz.

Сергей Демидов, вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование», отметил, что целью злоумышленников не всегда является перепродажа автомобиля, часто они забирают его для продажи б/у запчастей. Он также обратил внимание, что данные МВД учитывают все угоны, в то время как статистика от компании относится только к автомобилям, застрахованным по каско.



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