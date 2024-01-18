TCS Group сохранит листинг ГДР на Мосбирже

Компания TCS Group («Тинькофф банк», брокер «Тинькофф Инвестиции» и т.д.) планирует сохранить листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Московской бирже после делистинга с Лондонской фондовой биржи. Об этом говорится в отчете компании.

— Компания принимает меры, чтобы сохранить листинг ГДР на Московской бирже. Одним из результатов редомициляции станет листинг акций «ТКС Холдинг» на Московской бирже. Компания не планирует листинг ГДР или акций на иных альтернативных биржах, — сообщили в компании.

Напомним, «Тинькофф Банк» планирует сменить юрисдикцию с Кипра на Россию. Одобрение акционеров TCS Group о перерегистрации компании с Кипра на Российскую Федерацию было принято на внеочередном собрании 15 января 2024 года. Для осуществления процесса редомициляции в устав компании будут внесены утвержденные изменения.

Процедура редомициляции включает несколько этапов, которые совершаются как в России, так и на Кипре. Компания планирует, что основные этапы редомициляции будут завершены в первом квартале 2024 года.

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Айрат Назипов