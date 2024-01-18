Тренер «Ак Барса» вспомнил некорректные высказывания «Лады» в преддверии матча

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко назвал предстоящий матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ с ХК «Лада» принципиальным. Наставник вспомнил, что соперник допустил некорректные высказывания в адрес казанского клуба.

— Принципиальная встреча с «Ладой». Играем с соседями по турнирной таблице, плюс у нас есть должок, было несколько некорректных высказываний в нашу сторону. Должны об этом помнить и показать, что мы это запомнили, — цитирует его пресс-служба казанской команды.

Бабенко не стал уточнять, о чем шла речь. Однако в игре, которая состоялась в Тольятти, форвард «Лады» Остап Сафин заявил, что его одноклубники дали сопернику немного «понюхать» шайбу в начале матча.

Матч между «Ак Барсом» и «Ладой» состоится сегодня в 19.00. Поединок пройдет в «Татнефть-Арене». В этом сезоне команды трижды встречались между собой. В двух случаях удача была на стороне тольяттинцев, в последней игре победил «Ак Барс».

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