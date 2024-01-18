Сегодня в Казани до -12 градусов и гололедица

Фото: realnoevremya.ru

В четверг, 18 января, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -10 до -12 градусов. Также в Казани прогнозируется юго-западный ветер порывами до 5—10 м/с.

В целом по Татарстану завтра днем ожидается от -8 до -13 ˚С. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ветер в республике ожидается также порывами — до 5—10 м/с. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах по всей республике.

С завтрашнего дня Татарстан вновь накроет мощный снегопад. С 19 по 21 января на территории республике выпадет 25—35 мм осадков, что дополнительно составит еще 60—70% от месячной нормы.

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Илина Хакимова