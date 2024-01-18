Верховный суд Мордовии отпустил под домашний арест подозреваемого в мошенничестве с грантами

Верховный суд Мордовии принял сенсационное решение. Подозреваемому в мошенничестве с государственными грантами бывшему руководителю АО «Газпром газораспределение Саранск» Максиму Автаеву заменили заключение под стражу на домашний арест.

Так, вместо СИЗО, он будет отбывать домашний арест в своей квартире в Саранске, сообщают «Известия Мордовии».

Напомним, Автаев был арестован по решению Ленинского районного суда Саранска в конце декабря прошлого года. Однако после подачи апелляции адвокатом обвиняемого Верховный суд Мордовии признал решение районного суда слишком строгим и изменил его.

Максим Автаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с государственными грантами. По версии следствия, он руководил крестьянско-фермерским хозяйством, оформленным на его двоюродного брата, и получал государственные субсидии, которые затем тратил на личные нужды. Общая сумма полученных грантов оценивается в 5,7 миллиона рублей.

Как уточняется, расследование уголовного дела ведется Следственным комитетом по Республике Мордовия при участии УФСБ по региону.

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