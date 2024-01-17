В Нижнекамск на производство гексена прибыла партия крупнотоннажного оборудования

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

На строящееся производство гексена СИБУРа прибыли три установки для синтеза гексена. Вес каждой из них достигает 105 тонн, длина — 11,6 метра. Это одна из самых сложных и во всех смыслах самая весомая составляющая аппаратного оформления нового завода.



Из-за больших габаритов их доставляли в город железнодорожным транспортом. Отдельная логистическая операция была организована в самом Нижнекамске — непосредственно на площадку проекта теплообменники транспортировали с помощью самоходных модульных транспортеров со скоростью 5 км/ч. Чтобы не мешать движению автомобилей и обеспечить безопасность дорожного движения, доставка установок непосредственно на площадку велась преимущественно ночью.



Оборудование будет обеспечивать проведение основной реакции в технологическом цикле производства гексена, без которой невозможно получение этого ценного для нефтегазохимии компонента.



Новый завод встроится в цепочку этиленопотребления, используя в качестве сырья продукцию строящегося комплекса ЭП-600. Запуск проекта позволит укрепить технологическую независимость компании в цикле выработки конечной продукции.