Суд вынес приговор татарстанцу за организацию незаконного игрового салона

В Татарстане вынесли приговор по уголовному делу о незаконных азартных играх. Суд признал виновным жителя Мензелинского района республики.

Следствие установило, что в период с апреля 2022 по январь 2023 годы мужчина организовал игровой салон в нежилом помещении. Клиенты попадали в салон по СМС.

Противоправную деятельность салона пресекли полицейские. В помещении салона было обнаружено и изъято 7 ноутбуков с доступом к сервису с азартными играми, характерными для игровых автоматов с материальным выигрышем. Мужчине назначен штраф в 300 тысяч рублей.

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