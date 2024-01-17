Компания «Герофарм» получила сертификат на халяльные инсулины

Компания «Герофарм» сообщила о получении сертификата, подтверждающего соответствие стандартам халяль для выпускаемых ею инсулинов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на производителя.



Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что это первый случай в российской фармацевтической отрасли, когда подобный сертификат был выдан для инсулинов.



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