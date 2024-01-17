Таганский суд Москвы зарегистрировал иск к Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей

Таганский районный суд Москвы принял к рассмотрению коллективный иск против блогера, телеведущей Анастасии Ивлеевой и одного из мобильных операторов. Информация об иске появилась на официальном сайте Мосгорсуда.

Истцы требуют взыскать внушительную сумму в 1 миллиард рублей.

Как уточняет ТАСС, ссылаясь на истцов, деньги должны будут перечислить в пользу государственного фонда поддержки участников военной операции на Украине «Защитники Отечества».

Ранее суд уже оштрафовал Ивлееву и рэпера Vacio, а работу клуба Mutabor приостановил на 90 дней.

Судебный иск связан с нашумевшей вечеринкой в московском клубе Mutabor, которая прошла в ночь на 21 декабря прошлого года. Вечеринка вызвала широкий общественный резонанс своей концепцией «почти голого» дресс-кода. После этого Анастасия Ивлеева и несколько известных гостей, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Ксению Собчак и Лолиту, опубликовали видео с извинениями.



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