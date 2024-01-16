«Ак Барс» проиграл «Сочи» в матче КХЛ

Сегодня на ледовой арене «Большой» в Сочи состоялся матч Континентальной хоккейной лиги между местным ХК «Сочи» и «Ак Барсом». Игра завершилась счетом 3:1.

С начала игры хозяева льда захватили инициативу и уже на 11-й минуте открыли счет: шайбу забросил Дмитрий Уткин. Спустя несколько минут тот же Уткин оформил дубль, а ассистировал ему Даниил Авершин.



В концовке второго периода «Ак Барс» сумел размочить счет, гол Александра Радулова, ХК «Сочи» не только выровнял игру, но и вырвал победу. В заключительной двадцатиминутке Николай Чебыкин отправил шайбу в пустые ворота соперника.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко