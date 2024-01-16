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«Ак Барс» проиграл «Сочи» в матче КХЛ

22:23, 16.01.2024

Сегодня на ледовой арене «Большой» в Сочи состоялся матч Континентальной хоккейной лиги между местным ХК «Сочи» и «Ак Барсом». Игра завершилась счетом 3:1.

С начала игры хозяева льда захватили инициативу и уже на 11-й минуте открыли счет: шайбу забросил Дмитрий Уткин. Спустя несколько минут тот же Уткин оформил дубль, а ассистировал ему Даниил Авершин.

В концовке второго периода «Ак Барс» сумел размочить счет, гол Александра Радулова, ХК «Сочи» не только выровнял игру, но и вырвал победу. В заключительной двадцатиминутке Николай Чебыкин отправил шайбу в пустые ворота соперника.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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