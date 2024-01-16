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«Нефтехимик» проиграл «Локомотиву» в матче чемпионата КХЛ

21:57, 16.01.2024

«Нефтехимик» потерпел поражение от «Локомотива» в рамках регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ. Матч прошел на домашней арене «Локомотива» и завершился победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей дублями отметились Ярослав Лихачев и Максим Березкин, еще одну шайбу забросил Артур Каюмов. У гостей забивали Никита Буруянов и Дмитрий Соколов.

«Нефтехимик» с 51 очком остался на 9-м месте Востока. «Локомотив», благодаря победе, набрал 72 очка и возглавил таблицу Западной конференции;

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет 20 января в Москве с «Динамо».

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан
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