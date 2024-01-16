«КОС-Синтез» одержал гостевую победу в Минске

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

Спортивный клуб «КОС-Синтез» одержал победу в гостевом матче в Минске. Игра состоялась 16 января в рамках чемпионата России по водному поло.

Подопечные Евгения Ярощука забросили сопернику из Белоруссии 16 мячей, пропустив всего семь. Это позволило «Синтезу» одержать уверенную победу.

В первом тайме казанская команда сделала серьезную заявку на успех, открыв счет двумя голами благодаря Даниилу Пронину и Сергею Лисунову. Во втором тайме разница в пользу «Синтеза» увеличилась до +6.

После перерыва белорусские ватерполисты попытались вернуться в игру, но не смогли приблизиться к сопернику. В заключительном тайме счет продолжил расти в пользу «Синтеза», благодаря дублям Егора Ярлыченко и другим игрокам. Финальная сирена зафиксировала счет 16:7 в пользу казанской команды.

Завтра соперники проведут второй матч 12-го тура, начало которого запланировано на 19:30 по местному времени.

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Маргарита Головатенко