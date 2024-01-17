Эксперт: льготная ипотека стала убыточной для банков из-за ужесточения требований

Георгий Горшков, заместитель президента-председателя правления ВТБ, заявил о том, что ужесточение требований по льготной ипотеке со стороны правительства привело к тому, что программы стали невыгодными для банков. С конца 2023 года выдача льготной ипотеки фактически стала убыточной для кредитных организаций.

Горшков отметил, что рентабельность банка по таким программам уже была близка к нулю, а после ужесточения требований стала отрицательной. Он предложил увеличить размер субсидий банкам в рамках льготной ипотеки и сделать ее более адресной.

Представитель ВТБ подчеркнул, что банкиры понимают стремление регулирующих органов охладить рынок кредитования. Однако он считает, что изменения должны быть более плавными и предсказуемыми.



Ранее крупнейшие банки начали выдавать льготную ипотеку только клиентам, приобретающим жилье у застройщиков-партнеров. Это связано с ужесточением требований к программам со стороны правительства, включая снижение размера субсидий банкам по льготным программам.

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