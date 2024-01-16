Казанский завод КЭС выплатил 7,4 млн рублей по купонам
Казанский завод «КриалЭнергоСтрой» выплатил 7,4 млн рублей доходов, причитающихся владельцам его ценных бумаг.
Общее количество облигаций определенного выпуска, по которым выплачены доходы составило 150 тысяч штук. Стоимость одной ценной бумаги — 49,86 рублей.
Для завода это был пятый купонный период, который длился с 17 октября 2023-го по16 января 2024 года.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым