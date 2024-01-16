Предстоящие матчи белгородской гандбольной команды перенесли в Казань

Федерация гандбола России перенесла матчи нового сезона на более поздний срок в связи с обстановкой в Белгородской области. Планируется, что игры пройдут в столице Татарстана с 24 по 25 февраля, сообщает пресс-служба казанской команды «Зилант».

С 30 декабря 2023 года в Белгородской области сложная оперативная обстановка в связи с регулярными обстрелами региона. Отменены все массовые мероприятия, закрыт аэропорт.

В результате одного из обстрелов пострадал и спортивный зал, в котором базируется гандбольный клуб «Технолог-Спартак». В настоящее время на объекте ведутся восстановительные работы, однако на неопределенный период команда осталась без тренировок.

— Мы опечалены сложившейся ситуацией, однако на данный момент отмена ближайшего тура — единственное верное решение. От имени всех членов команды «Зилант» мы выражаем слова поддержки в адрес команды «Технолог-Спартак» и всех жителей Белгородской области. Искренне надеемся, что ситуация в регионе улучшится в ближайшее время, — заявили в пресс-службе казанской команды.

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Максим Кокунин