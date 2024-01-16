Минтруд России планирует проиндексировать на 7,4% более 40 выплат с 1 февраля

Министерство труда и социальной защиты России планирует проиндексировать свыше 40 различных социальных выплат, пособий и компенсаций на 7,4% с 1 февраля следующего года. Это затронет более 20 миллионов россиян, получающих государственную поддержку.

Среди выплат, которые будут увеличены, материнский капитал, пособия по уходу за детьми, денежные выплаты ветеранам и другие меры социальной поддержки.

Как уточняется в документе, индексация проводится ежегодно с учетом фактического индекса потребительских цен. В этом году коэффициент индексации составит 1,074.

Информация о планируемых изменениях была озвучена министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым. Проект постановления правительства «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2024 году» уже размещен на федеральном портале нормативных правовых актов и проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

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