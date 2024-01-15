Отдел по Советскому району Казани признали лучшим следственным подразделением

В Следственном управлении по Татарстану состоялось торжественное мероприятие, посвященное очередной годовщине образования Следственного комитета России. Руководитель следственного управления Валерий Липский вручил награды сотрудникам, которые добились высоких показателей в своей служебной деятельности.



По результатам работы за прошлый год, лучшим следственным подразделением признали СО по Советскому району Казани. Лучшим следователем отдела по расследованию особо важных дел стала Таслия Хасаншина, а лучшим следователем территориального отдела — Эмиль Султанов из СО по Альметьевску.

Сотрудники продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность в своей работе. Их достижения — это важный вклад в обеспечение законности и правопорядка в Республике Татарстан, сообщает СУ СК России по республике.

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Маргарита Головатенко