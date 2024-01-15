В Подмосковье потушили пожар на складе автозапчастей

В подмосковных Мытищах сотрудники МЧС России потушили пожар, произошедший на складе с автозапчастями. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.



К месту возгорания оперативно направили пожарно-спасательные подразделения — всего более 30 человек и восемь единиц техники. Им удалось не допустить распространения огня на соседние здания.

Вскоре пожарным МЧС России удалось ликвидировать открытое горение на складе. Сил и средств было достаточно, чтобы справиться с ситуацией. Сотрудники МЧС России продолжают работу на месте происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

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Маргарита Головатенко