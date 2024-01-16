В 2023 году продажи предметов интерьера и искусства в Казани выросли на 32%

Аналитики платформы «Авито Товары» подвели итоги 2023 года на рынке мебели. Исследование показало, что в Казани покупки мебели стали происходить на 8% чаще, а средние цены на товары снизились на 3%. Общий оборот товаров в категории «Мебель и интерьеры» на «Авито» вырос на 27%.

Жители Казани чаще всего покупали товары из категории «Кровати, диваны и кресла» — на них пришлось 22% продаж. При этом средняя стоимость этих товаров уменьшилась на 5%. Продажи предметов интерьера и искусства, кухонных гарнитуров и столов со стульями показали значительный рост по сравнению с предыдущим годом. Например, предметы искусства стали востребованнее на 32%, а кухонные гарнитуры — на 30,5%.

В то же время цены на кровати, диваны и кресла снизились на 5%, составив в среднем 10,4 тысячи рублей. Продажи шкафов, комодов и стеллажей увеличились на 6%, а их средняя стоимость составила 6,6 тысячи, снизившись на 3% в годовом исчислении.

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Галия Гарифуллина