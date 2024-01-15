Совкомбанк реализует ипотеку с господдержкой без комиссий от застройщиков по программе «Правильная ипотека»

В рамках программы «Правильная ипотека» Совкомбанк предлагает ипотеку со сниженной ставкой на льготный период для заемщиков и без комиссии для застройщиков.

Опция «Правильная ипотека» бесплатна для заемщика и не влияет на стоимость выбранного объекта недвижимости. Опция работает по всем ипотечным программам с господдержкой: по льготной и семейной ипотеке, ИТ-ипотеке и Дальневосточной ипотеке, а также с рыночными программами банка на первичное жилье и коммерческую недвижимость.

Преимущество программы для заемщика — пониженная процентная ставка по кредиту на период строительства объекта недвижимости. Это позволит вносить небольшой ежемесячный платеж в течение льготного периода до 36 месяцев. Покупатели квартиры за это время могут накопить финансовую подушку и потратить ее в будущем на частично-досрочное погашение ипотеки, ремонт или иные цели по своему усмотрению.

Например, на этот период по семейной и льготной ипотеке при покупке недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области процентная ставка по кредиту составит 0,99%, в других регионах — 1,99%.

В качестве первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала, есть возможность частичного или полного досрочного погашения ипотечного кредита.

Опция реализуется в партнерстве с федеральными и региональными застройщиками — на сегодня их более 100, и более 1000 объектов недвижимости. Подробнее об условиях и партнерах программы на сайте банка.

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