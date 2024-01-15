Челнинская фабрика по производству джемов и кондитерских изделий получила заключение о соответствии

Государственная инспекция строительного надзора Татарстана выдала заключение о соответствии требованиям проектной документации застройщику фабрики «Дарлетто», которая производит джемы и кондитерские изделия. Она расположена в Набережных Челнах.

Строить объект начали еще в мае 2020 года. В рамках первого этапа были построены производственные корпуса с АБК и складскими помещениями по производству джемов и начинок. Второй этап предусматривал расширение производственного корпуса со складскими помещениями и терминалом загрузки и выгрузки для производства кондитерских изделий.

Здание фабрики — двухэтажное. Его общая площадь составляет 16 376 тысяч «квадратов». В производственном корпусе расположены зона сырья, варочный цех, цех разливки и расфасовки и так далее. В складской зоне будут размещать готовую продукцию, упаковку. Производственная мощность фабрики — 40 тысяч тонн продукции в год.

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