В Казани стали вдвое чаще наказывать генподрядчиков по уборке снега

В 2023 году в Казани на генеральных подрядчиков, ответственных за уборку снега, составили 308 административных материалов, что вдвое больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщил начальник Управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев на «деловом понедельнике».

По его информации, всего за зимний период 2023 года было составлено 1 063 административных материала из-за ненадлежащего содержания территорий, что на треть больше, чем в 2022-м. Это связано с увеличением количества зафиксированных нарушений, особенно в очистке тротуаров и внутриквартальных проездов.

Количество нарушений при очистке кровель уменьшилось, но число замечаний по содержанию территории и улично-дорожной сети возросло. Также были жалобы на качество очистки лестниц и выездов со дворов.

— Эта зима выдалась более снежной, но внешне многие улицы выглядят лучше. Однако по статистике Управления административно-технической инспекции за декабрь вижу, что замечаний меньше не стало. Это повод для глав районов проводить ежедневные обходы. Начинайте и заканчивайте рабочий день объездом территорий вместе с заместителями и всеми, кто ответственен за зимнее содержание, — поручил на совещании мэр города Ильсур Метшин.

За несанкционированное складирование снега в 2023 году объявлено 109 предостережений, а зимой 2022-го было составлено 105 материалов.

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