«СОЛЛЕРС Алабуга» получило льготный заем в 3,4 млрд рублей от ФРП

ООО «СОЛЛЕРС Алабуга» получило льготный заем в размере 3,4 млрд рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) на реализацию проекта по производству штампованных кузовных деталей для автомобилей Sollers Atlant и Sollers Argo, сообщила пресс-служба компании. Средства выделены по программе «Автокомпоненты» и будут направлены на закупку нового промышленного оборудования и штамповой оснастки.

Серийное производство штампованных компонентов с использованием российской стали планируется запустить во втором квартале 2025 года. Проект будет реализован на площадке локального партнера. Здесь будут локализованы технологические операции по штамповке порядка 120 деталей кузова и кабины коммерческих автомобилей Sollers, а также по контролю геометрии выпускаемых компонентов.

Общий объем производства для потребностей моделей Sollers Atlant и Sollers Argo составит до 40 тысяч комплектов в год. «Штамповочное производство кузовных деталей будет организовано с использованием полностью российского металла, а переход на новые марки сталей, включая оцинкованные, будет способствовать повышению коррозионной стойкости коммерческих автомобилей Sollers», — приводится цитата гендиректора «СОЛЛЕРС» Николая Соболева.

Как сообщало «Реальное время», в ноябре прошлого года «Соллерс» реализовала в России 1 402 автомобиля Sollers Atlant и Argo. Продажи выросли на 12% по сравнению с октябрем 2023 года.

Луиза Игнатьева